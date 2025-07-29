Doktor randevusu için önce Aile Hekimi onayı mı gerekiyor?

Doktor randevusu için önce Aile Hekimi onayı mı gerekiyor?
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Doktor randevusu için önce Aile Hekimi onayı mı gerekiyor? Bu soru, MHRS üzerinden hastane randevusu almak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilen MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi), hastaların doğrudan devlet hastaneleri veya özel kamu hastanelerinden randevu almasına olanak tanıyor. Ancak bazı durumlarda, doktor randevusu için önce Aile Hekimi onayı mı gerekiyor sorusu gündeme geliyor. İşte, bu konuda bilinmesi gereken en güncel bilgiler…

DOKTOR RANDEVUSU İÇİN ÖNCE AİLE HEKİMİ ONAYI MI GEREKİYOR?

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu talebi oluşturmadan önce vatandaşların tercihine sunmak üzere "Aile Hekimine Yönlendirme" uygulamasının devreye alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi.

Sağlık Bakanlığı, MHRS üzerinden randevu talebi oluşturmadan önce vatandaşların tercihine sunmak üzere "Aile Hekimine Yönlendirme" uygulamasını devreye aldı.

25 Temmuz'da hayata geçirilen uygulamayla vatandaşlar, MHRS üzerinden randevu talebi bırakma işlemi öncesinde "Aile Hekimine Yönlendirme" ekranıyla karşılaşacak.

Tercihleri doğrultusunda aile hekimine yönlendirilen kişiler, önce aile hekimlerince muayene edilecek ve değerlendirmeleri yapılacak.

Doktor randevusu için önce Aile Hekimi onayı mı gerekiyor?

KOLAY RANDEVU SİSTEMİ

Aile hekimleri, muayene sonrası gerek duyulan durumlarda, kayıtlı nüfusları için kendilerine ayrılan rezerv kontenjan sayesinde MHRS üzerinden kişilere doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek.

Uygulamayla vatandaşların uzman hekimlere erişiminin hızlanması, aile hekimliği kapasitelerinin daha verimli kullanılması ve birinci basamakta çözülebilecek sağlık sorunlarının doğrudan aile hekimlerince yönetilmesi hedefleniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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