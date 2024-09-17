Doğuş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Doğuş kaç yaşında, nereli? Doğuş biyografisi!

Doğuş, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Doğuş kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Doğuş kimdir? Doğuş kaç yaşında, nereli? Doğuş biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Doğuş kimdir? Doğuş kaç yaşında, nereli? Doğuş biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DOĞUŞ KİMDİR?

Doğuş, 30 Haziran 1974'te Almanya'da doğdu. Aslen Rize, İkizdereli olan şarkıcı 4 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. 4 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Aile içi sorunlarından dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı. Çeşitli zorluklarla karşılaştı. Adını "Doğuş" olarak değiştirdi. Survivor'da yarıştı.

En yaratıcı 'müzisyenlerden' biridir . Hapiste geçirdiği günlerde 200 beste yaptığını iddia etmiştir. 4 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. 4 yaşında Türkiye';ye geldi. Aile içi sorunlarından dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya, hayatın gerçekleriyle tanışmaya başladı. Cezaevleri, sokaklar, apartman boşlukları, kötü çevre, kötü arkadaşlıklar hepsini çocukken yaşadı.

Bu kadar kötü koşullarda bile sigara, alkol, uyuşturucu vb. maddeleri kullanmamış Doğuş bugün hala sigara, alkol, uyuşturucu vb maddeler kullanmamakla birlikte içkili bar programı yapmamaktadır. Sokakta yaşadığı dönemde hayaller kurmaya başladı. Bu hayaller zamanla ve inancıyla hedefleri halini aldı. Hedefi Türkiye sınırları içinde bir yıldız olmaktı. Bu yolda Allah vergisi sesi yanında kendi söz müziklerini yazmaya başladı.

Bunları sokakta beraber yaşadığı arkadaşlarıyla paylaştı. Bu paylaşım ona yetmedi. Bu söz ve müzikleri Türkiye'ye duyurması lazımdı. İlk iş olarak yıllardır yaşadığı sokaklardan, kötü psikolojiden kurtulup yeni bir hayata başlamak için, yeniden doğmak için adını Doğuş olarak değiştirdi.

Çalmadığı plak şirketinin kapısı kalmadı.En sonunda şu an "babam" dediği İskender Ulus prodüktörlüğünde Ulus Müzik etiketiyle 1996 yılında kendi söz müziklerini; kendi adını taşıyan "Doğuş" adlı albümle müzikseverlere sundu. Ve beklenen patlama çok geçmeden gerçekleşti. Kısa sürede milyonlara vuran bir satışla hayalleri gerçek oldu. O artık Türkiye'nin yıldızı parlak yeni star'ıydı. İlk albümü olmasına rağmen "Gamsız", ";Uyan", "Ben sensiz ne yaparım" gibi listebaşı şarkılarla müzik dünyasına merhaba dedi.

Albümleri

22 Haziran 1998 tarihinde "Yalancı", ";Milyonda bir", ";Bunun adına yürek derler" gibi hit parçaları içeren kariyerinin ikinci albümü "DOĞUŞ VE ŞARKILARI" ile rekor bir tirajla Türk Pop müziğinin zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

27 Mart 2000 tarihinde Almanya';da yapılan kariyerinin üçüncü albümü ";HADİ HIZLANDIR"; ile Türkiye';yi kasıp kavurmaya devam etti."Gülüm", "Günah pazarı", "Bebişim", ";Ayrılmalıyız" gibi listebaşı şarkılarla zirvede ikamet etmeye başladı.

7 Şubat 2001 tarihinde yapılan kariyerinin dördüncü albümü "SEVDİM" ile her zaman ki gibi zirve yaptı. Bu albümde de "Sevdim", "Can dayanmaz" gibi şarkılarla listebaşı oldu.

22 Kasım 2001 tarihinde "Bir DOĞUŞ" Adlı kitap Doğuş severlerle Buluştu. Bu kitapta Doğuş tamamen Kendi Hayatını Kaleme Almıştır.

23 Haziran 2002 tarihinde kariyerinin beşinci albümü DENGE ile müzik dünyasındaki dengeleri kökten değiştirecek bir albümle geri döndü. "40 Yılda bir", "Yemin ettim", "Virane", "İşte buna aşk derler" adlı parçalarla listebaşı oldu.

İki yıl aradan sonra 30 Mayıs 2004 tarihinde kariyerinin altıncı albümü 6.his ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Albümde "Babuba" adlı parça dışında 11 parçanın söz müziği DOĞUŞ';a ait. 2004 Yılının en iyi yapımlarından biri olmaya aday "6.his" için DOĞUŞ "Onlar şarkı değil, onlar duygu.." diyor.

26 Haziran 2005 tarihinde yaptığı "TAM DOĞUŞ" adlı albümde ise Albüme damgasını vuran parçalar "Giden gider" "admı çok anacaksın" "gamsızlar" "hayat" gibi parçalar olmuştur.

26 Mart 2006 tarihinde Çıkan "BOZUK" Maxi Single Olarak Piyasaya Çıkmıştır. Doğuş'un 8.ci albümü Niteliğini taşımaktadır. albümdeki sevilen şarkılar "bozuk" "Kıyamam" "ceza" gibi parçalardır bu albüm single olarak piyasaya sürülmüştür.

1 Ekim 2006 tarihinde Gelen Asıl albüm Olan "HERBİŞEYİM" Müzik Marketlerde Çıktığı Günde Yerini Çoktan Almıştı albümdeki başlıca parçalar "Herbişeyim" "dönek" "yedin beni" "sessizlik" "gülom" "sataşma baba yorgun" gibi parçalar oldu klip çekilen parçalar ise "dönek" ve "herbişeyimdir"

12 Nisan 2008 tarihinde Çıkan Albüm 10. albümü 'Ten' ile sevenlerle buluştu.Kayıtları Hollanda'daki Mom Stüdyoları'nda yapılan albümdeki parçaların söz ve müzikleri Doğuş'a ait. Türkiye ile birlikte dünyadaki tüm World Music standlarında satışa çıkan albümde; Charaz ve Smoke Tug vokalleriyle, Memrox ise gitarıyla Doğuş'a eşlik ediyor. Fotoğraflarını Koray Kasap'ın çektiği Albümün çıkış parçası "She" adlı parçaya Hollandalı yönetmen Michel tarafından Amsterdam 'da bir klip çekildi.

2009'da "Onbirde Bir" albümünün şarkıları kendisine ait olan söz ve müzik albümünde solist performansı sergiledi.

2010'da Kırık Hançer albümünde Doğuş, Cankan ve Niran Ünsal ile düet yaptı. Albümün çıkış parçası olan "Gitme" isimli şarkı için İshak Paşa Sarayı'nda klip çekildi. Klibin yönetmenliğini Doğuş kendisi üstlendi.2014 Yilinda Azerbaycanda Seni Axtariram isimli programin sunucusu olan Xosqedem Baxseliyeva ile evlendi.

Diskografi

Doğuş (Temmuz 1997)

Doğuş ve Şarkıları (Mayıs 1998)

Hadi Hızlandır (Haziran 2000)

Sevdim (2001)

Denge (2002)

6. His (2004)

Tam Doğuş (2005)

Bozuk (2006)

Ten (2008)

Onbirde Bir (2009)

Kırık Hançer (2010)

Beşibiyerde (2011)

Burası Türkiye (007) (Mayıs 2012)

Naptın Gari Lo (Ekim 2012)

Sevgilerimle (Ocak 2014)

Aklında Bulunsun (Eylül 2015)

Yara Bere (Mart 2017)

Müzik videoları

"Burası Türkiye "

"Uyan"

"Yalancı"

"Gelmezsin"

"Gülüm"

''Günah Pazarı''

Kitapları

Bir Doğuş (2003)

Filmografi

Sana Mecburum (Sertan) (TV Dizisi) (Kanal D) - 2007