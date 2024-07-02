Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu nerede görüntülendi?
Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu nerede görüntülendi? Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih'i Doğukan Güngör, sezon finalinin ardından uzun bir tatile çıktı. Şimdilerde Çeşme'de güneşin tadını çıkaran Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile kameralara takıldı.
Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Doğukan Güngör, eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile görüntülendi. Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi sorusunun cevabı merak ediliyor. İkilinin aşk yaşayıp yaşamadığı ise henüz bilinmiyor. Peki, Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu nerede görüntülendi?
DOĞUKAN GÜNGÖR İLE ALEYNA KALAYCIOĞLU SEVGİLİ Mİ?
Gazete Magazin'de yer alan habere göre, bu sene Survivor All Star'da verdiği mücadeleyle alkış toplayan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve Doğukan Güngör, Çeşme'deki bir beachte deniz ve güneşin tadını çıkardı. İkilinin arasında bir şey olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.