Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu nerede görüntülendi?

Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Doğukan Güngör, eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile görüntülendi. Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi sorusunun cevabı merak ediliyor. İkilinin aşk yaşayıp yaşamadığı ise henüz bilinmiyor. Peki, Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu nerede görüntülendi?

DOĞUKAN GÜNGÖR İLE ALEYNA KALAYCIOĞLU SEVGİLİ Mİ?