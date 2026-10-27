Doğubayazıt-Iğdır yolunda devrilen çimento tırında sıkışan sürücü yaralı kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

76 AAK 267 plakalı tırın sürücüsü Uğur Aşkar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma yürüttü.

Yaralı sürücü, bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu