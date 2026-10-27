Doğubayazıt-Iğdır yolunda devrilen çimento tırında sıkışan sürücü yaralı kurtarıldı

Doğubayazıt-Iğdır yolunda devrilen çimento tırında sıkışan sürücü yaralı kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğubayazıt-Iğdır istikametinde otogar mevkiinde çimento yüklü tırın demir bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
76 AAK 267 plakalı tırın sürücüsü Uğur Aşkar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma yürüttü.
Yaralı sürücü, bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Halit Öztürk
Kaynak: Haber Platformu