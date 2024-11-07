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Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları! Doğu Ekspresi bilet satışları başladı mı?

Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları! Doğu Ekspresi bilet satışları başladı mı?
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Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları merak konusu oldu. Popüler tren yolculuğu Doğu Ekspresi'nin bilet satışlarının başlayıp başlamadığı ise ayrı bir merak konusu oluyor. Vatandaşlar, bilet satışlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları, uzun zamandır tren yolculuklarını tercih edenler ve Doğu Ekspresi'nin benzersiz güzergahında seyahat etmek isteyenler tarafından merakla bekleniyor. Ayrıca, bilet satışlarının ne zaman başlayacağı da büyük bir ilgiyle izleniyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bu eşsiz yolculuk, Türkiye'nin en popüler tren hatlarından biri olarak biliniyor. Peki, Doğu Ekspresi bilet satışları başladı mı? İşte, Doğu Ekspresi bilet fiyatları!

DOĞU EKSPRESİ NEDİR?

Turistik Doğu Ekspresi trenleri Ankara'dan 23.12.2024 (dâhil)-28.02.2025 (dâhil) tarihleri arasında Pazartesi, Çarşamba, Cuma günlerinde ve Kars'tan 25.12.2024 (dâhil)-02.03.2025 (dâhil) tarihleri arasında Çarşamba, Cuma, Pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacaktır. Turistik Doğu Ekspresi treni ile 2024-2025 sezonunda Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde 30 olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştirilecektir. Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında ve Kars–Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapacaktır.

Turistik Doğu Ekspresi trenleri 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşmaktadır. Her bir yataklı vagon 10 adet kompartımandan, her bir kompartıman ise 2 adet yataktan oluşmak üzere trenin kapasitesi 160 kişidir.

Trenlerin vagon başına tek yön ücreti dönemlerine göre KDV dâhil aşağıdaki gibidir. Vagonlarda 10 adet kompartıman olup 20 kişi kapasitelidir.

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI

Doğu Ekspresi bilet fiyatları şu şekilde;

Doğu Ekspresi bilet fiyatları! Doğu Ekspresi bilet satışları başladı mı?

DOĞU EKSPRESİ BİLET SATIŞLARI BAŞLADI MI?

Doğu Ekspresi için bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışı 8 Kasım Cuma günü itibariyle başlayacak. Biletler TCDD Taşımacılık A.Ş gişeleri, internet, mobil uygulama ve çağrı merkezleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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