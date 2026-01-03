Haberler

Doğu Anadolu ili buz kesti! Termometre eksi 28'i gösterdi
Güncelleme:
Kars'ta yılın en soğuk gecelerinden biri yaşandı. Şehir merkezinde termometreler sıfırın altında 28 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğuk kentte hayatı adeta durma noktasına getirirken Meteoroloji soğuk havanın etkisini sürdüreceğini bildirdi.

  • Kars'ta termometreler sıfırın altında 28 dereceyi gösterdi.
  • Kars'ta hava sıcaklığı gece sıfırın altında 32 derece ölçüldü.
  • Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü soğuk havanın etkisini sürdüreceğini uyardı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu kış etkisini artırarak sürdürüyor. Kars, yılın en soğuk gecelerinden birini yaşadı. Şehir merkezinde termometreler sıfırın altında 28 dereceyi gösterirken, dondurucu soğuk hayatı adeta durma noktasına getirdi.

ARAÇLARIN CAMLARI BUZ TUTTU

Kentte etkili olan şiddetli ayaz nedeniyle araçlarının üzerine vatandaşlar halı battaniye örterek soğuktan korurken, çok sayıda aracın da camları buz tuttu. Soğuk havada araçlarının camlarının buzunu temizleyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

"KARS'IN BU KADAR SOĞUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Kars'ın çok soğuk olduğunu ifade eden Sedat Topçu, " Kars'a ticari amaçla ile gelmiştim. Kars'ın bu kadar soğuk olduğunu bilmiyordum. Aracımın camları buz tuttu. Onun temizliğini yapıyorum. Kars işte adıyla güzel, soğuk havalarla meşhur olan bir ilimiz, bu şekilde devam ediyoruz, soğuk memleket" dedi.

TERMOMETRELER GECE EKSİ 32'Yİ GÖRDÜ

Öte yandan Kars'ta hava sıcaklığı gece sıfırın altında 32 derece ölçülürken, sabah erken saatlerde hava sıcaklığı termometrelerde sıfırın altında 28 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda soğuk havanın etkisini sürdüreceğine dikkat çekildi.

Ankaranın soğuğu erzurumluyu bile titretir... Bu gün eksi 14, ama 5 dakikada gözümüzün suyu dondu...

