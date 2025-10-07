Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru tarihleri: DKMP personel alımı şartları neler, başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere farklı branşlarda toplam 240 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru süreci, şartlar ve detaylar merak konusu olurken, adaylar nereden ve nasıl başvuracaklarını araştırıyor. İşte personel alımıyla ilgili tüm bilmeniz gerekenler haberin devamında yer alıyor.

DKMP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DKMP personel alımı başvuruları, 7-17 Ekim 2025 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların bu tarihler arasında resmi başvuru platformunu takip etmeleri gerekmektedir.

DKMP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, 7-17 Ekim 2025 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Adaylar, başvurularını e-Devlet platformu üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla yapabilecekleri gibi, Kariyer Kapısı'nın resmi internet adresi olan https://kariyerkapisi.gov.tr üzerinden de başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.

Başvuru süreci boyunca adayların gerekli belgeleri hazırlamaları ve belirtilen şartlara uygun şekilde başvurularını tamamlamaları önem taşımaktadır. Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir, bu nedenle adayların belirtilen süre içerisinde işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

DKMP PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Başvurusu kabul edilen adaylar arasından, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılacaktır. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil aday ile asil aday sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

KAÇ ADET PERSONEL İŞE ALINACAK?

Kurumun merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 51 büro personeli, 34 destek personeli, 30 mühendis, 5 avukat, 6 veteriner hekim, 2 biyolog, 4 şehir plancısı, 7 tekniker, 3 mimar ve 1 arkeolog alınacak.

Taşra teşkilatında ise 46 koruma ve güvenlik görevlisi, 33 destek personeli, 7 orman muhafaza memuru, 3 mühendis, 6 tekniker ve 2 büro personeli istihdam edilecek.

Toplamda kurum bünyesine 240 sözleşmeli personel katılmış olacak.

DKMP PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adayların yerleştirme sonuçları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi (https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP) üzerinden ilan edilecek olup, aynı zamanda Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla da erişime açılacaktır.