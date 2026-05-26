Doç. Dr. Nazlı Özkan: Bazı genetik mutasyonlar rahim kanseri riskini artırıyor

Haberler.com’da yayınlanan programda sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nazlı Özkan, kalıtsal jinekolojik kanserlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Aile öyküsünün kanser riskinde belirleyici olabileceğini ifade eden Özkan, bazı kişilerin genetik aktarım yoluyla kanser taşıyabildiğini söyledi.

Özellikle tüp ve yumurtalık kanserlerinin kalıtsal jinekolojik kanserler arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Özkan, bazı genetik mutasyonların rahim kanseri riskini artırdığını ifade etti. Jinekolojik kanserlerin yalnızca yüzde 5-10’luk kısmının kalıtsal olduğunu söyleyen Özkan, kalıtsal kanser şüphesi olmayan kişiler için ek genetik taramanın gerekli olmadığını dile getirdi.

“BAZI KİŞİLER GENETİK AKTARIMLA KANSERİ TAŞIYABİLİYOR”

Programda genetik geçişli kanser risklerine değinen Doç. Dr. Nazlı Özkan, aile öyküsünün önemine dikkat çekti. Özkan, “Bazı kişiler genetik aktarımla kanseri taşıyabiliyor” ifadelerini kullanarak özellikle ailesinde kanser öyküsü bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Kalıtsal kanserlerin erken tanı açısından büyük önem taşıdığını belirten Özkan, düzenli kontrollerin ve aile hikayesinin doğru değerlendirilmesinin risk yönetiminde kritik rol oynadığını ifade etti.

“KALITSAL JİNEKOLOJİK KANSERLER İÇERİSİNDE TÜP VE YUMURTALIK KANSERİ ÇOK ÖNEMLİ”

Kalıtsal jinekolojik kanser türleri hakkında bilgi veren Özkan, “Kalıtsal jinekolojik kanserler içerisinde tüp ve yumurtalık kanseri çok önemli” dedi. Bazı genetik mutasyonların kadınlarda ciddi risk oluşturduğunu belirten Özkan, özellikle belirli gen taşıyıcılığı bulunan bireylerde daha yakın takip gerektiğini söyledi.

Özkan ayrıca, “Bazı genetik mutasyonlar rahim kanseri riskini artırıyor” ifadelerini kullanarak genetik faktörlerin jinekolojik kanserlerde önemli bir belirleyici olabileceğini vurguladı.

“JİNEKOLOJİK KANSERLER İÇERİSİNDE KALITSAL OLANLAR ORTALAMA YÜZDE 5-10’LUK GRUBU OLUŞTURUYOR”

Jinekolojik kanserlerin tamamının kalıtsal olmadığını belirten Doç. Dr. Nazlı Özkan, “Jinekolojik kanserler içerisinde kalıtsal olanlar ortalama yüzde 5-10’luk grubu oluşturuyor” dedi. Her hastaya genetik test yapılmasının gerekli olmadığını söyleyen Özkan, risk grubunun doğru belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Özkan son olarak, “Kalıtsal bir kanser şüpheniz yoksa ek olarak genetik bir kanser taraması önermiyoruz” diyerek gereksiz taramaların hem maddi hem de psikolojik yük oluşturabileceğine dikkat çekti.