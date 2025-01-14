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Diyarbakır su kesintisi! Diyarbakır'da sular ne zaman gelecek 14 Ocak Salı?

Diyarbakır su kesintisi! Diyarbakır'da sular ne zaman gelecek 14 Ocak Salı?
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Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), içmesuyu arıtma tesisinin ana isale hattında meydana gelen büyük bir arıza nedeniyle su kesintisinin yaşandığını duyurdu. Peki, Diyarbakır'da sular ne zaman gelecek 14 Ocak Salı?

Diyarbakır'da uzun süreli su kesintisi sonrasında ekiplerin çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Suların henüz gelmemesi üzerine vatandaşlar Diyarbakır su kesintisi bitiş saatini araştırmaya başladı. Diyarbakır su kesintisi! Diyarbakır'da sular ne zaman gelecek 14 Ocak Salı?

DİYARBAKIR'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK 14 OCAK SALI?

DİSKİ Genel Müdürlüğünden Duyurusu:

Değerli Vatandaşlarımız,

İçmesuyu Arıtma Tesisimizin ana isale hattında büyük bir arıza meydana gelmiştir. Bu durum nedeniyle yaşanan su kesintisinden dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz.

Arızanın giderilmesi için tüm birimlerimiz ve ekiplerimiz ivedilikle kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Sürecin en kısa sürede tamamlanması adına tüm imkanlarımız seferber edilmiştir. Çalışmalar devam ederken kent genelinde su kesintileri yaşanabileceğini önemle bildiririz.

Yaşattığımız mağduriyetten dolayı içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

DİSKİ Genel Müdürlüğü

Diyarbakır su kesintisi! Diyarbakır'da sular ne zaman gelecek 14 Ocak Salı?


Arıza çalışması:

Diyarbakır su kesintisi! Diyarbakır'da sular ne zaman gelecek 14 Ocak Salı?

Diyarbakır su kesintisi! Diyarbakır'da sular ne zaman gelecek 14 Ocak Salı?

Diyarbakır su kesintisi! Diyarbakır'da sular ne zaman gelecek 14 Ocak Salı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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