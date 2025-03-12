DİYANET İFTAR VAKİTLERİ | İl il iftar ve sahur vakitleri 12 Mart 2025: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar ve sahur saat kaçta?

Diyanet'in yayınladığı 12 Mart 2025 tarihli iftar ve sahur vakitleri açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerin iftar ve sahur saatleri vatandaşların bilgisine sunuldu. Ramazan ayının önemli ritüellerinden olan iftar ve sahur vakitlerini vatandaşlar büyük bir merakla bekliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar ve sahur saat kaçta?

İSTANBUL İFTAR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da iftar saat 19:14'te yapılacak.

İL İL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Ankara

Sahur (İmsak) Vakti: 05:35

İftar (Akşam) Vakti: 18:59

İzmir

Sahur (İmsak) Vakti: 05:57

İftar (Akşam) Vakti: 19:21

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