DİYANET İFTAR VAKİTLERİ | İl il iftar ve sahur vakitleri 12 Mart 2025: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar ve sahur saat kaçta?
Ramazan ayının üçüncü günü olan 12 Mart 2025 Çarşamba için Diyanet iftar vakitleri belli oldu. Oruç tutan vatandaşlar, "İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta?", "Sahur ne zaman bitiyor?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte 12 Mart 2025 il il iftar ve sahur saatleri...
Diyanet'in yayınladığı 12 Mart 2025 tarihli iftar ve sahur vakitleri açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerin iftar ve sahur saatleri vatandaşların bilgisine sunuldu. Ramazan ayının önemli ritüellerinden olan iftar ve sahur vakitlerini vatandaşlar büyük bir merakla bekliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar ve sahur saat kaçta?
İSTANBUL İFTAR SAAT KAÇTA?
İstanbul'da iftar saat 19:14'te yapılacak.
İL İL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
Ankara
Sahur (İmsak) Vakti: 05:35
İftar (Akşam) Vakti: 18:59
İzmir
Sahur (İmsak) Vakti: 05:57
İftar (Akşam) Vakti: 19:21