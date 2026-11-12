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Diyadin Kitap Ligi'nde ekim ayında ilk üçe giren öğrenciler ödüllendirildi

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Diyadin Kitap Ligi'nde ekim ayında ilk üçe giren öğrenciler ödüllendirildi
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yürütülen Diyadin Kitap Ligi Kütüphaneden Ormana projesi kapsamında ekim ayında okullarında en fazla kitap okuyarak ilk üçe giren öğrenciler ödüllendirildi. Kaymakam Furkan Korkusuz, öğrencilere hediye çeklerini takdim ederek onları tebrik etti.



Ağrı'nın Diyadin ilçe Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Halk Kütüphanesi tarafından yürütülen “Diyadin Kitap Ligi: Kütüphaneden Ormana” projesi, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını geliştirmeye yönelik etkinlikleriyle devam ediyor.

Proje kapsamında ekim ayında okullarında en fazla kitap okuyarak ilk üçe giren öğrenciler, İlçe Kaymakamı Furkan Korkusuz tarafından ödüllendirildi. Öğrencilerle bir araya gelerek başarılarından dolayı kendilerini tebrik eden Kaymakam Korkusuz, öğrencilere hediye çeklerini takdim etti.


İlçede Kaymakam Korkusuz, Kitap okuma alışkanlığını teşvik etmenin yanı sıra öğrencilerin hayal dünyasını zenginleştirmeyi ve okuma kültürünü doğayla buluşturmayı amaçlayan projede emeği geçen idarecilere, öğretmenlere ve ailelere teşekkür edildi.

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Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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