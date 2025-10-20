Haberler

Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı

Güncelleme:
Koç Holding'e bağlı Divan otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Koç Holding'e bağlı Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen İBB soruşturmadı kapsamında gözaltına alındı. Tomruk'un soruşturma çerçevesinde ifadesinin alınacağı belirtildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk, gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Burada işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

MURAT TOMRUK KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunu Tomruk, University of Massachusetts'de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania'da aynı dalda yüksek lisans yaptı.

1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem'de Endüstri ve Ticari Sektör'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükselen Tomruk, bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu'nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü. 2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüten Tomruk, son dört yıldır Setur'da Turizm'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyordu. 2020'de otel, restoran ve pastane zinciriyle hizmet veren Divan Grubu'nun yeni genel müdürü oldu.

Evli ve 2 kız çocuğu sahibi olan Tomruk, ileri düzeyde İngilizce ve Fransızca biliyor.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Ortalık çürümüş be . 23 yıldır vır vır vır , şunu yaptık bunu yaptık , aya çift şerit yol yaptık , vallahi de tillahide cebinizden beş kuruş çıkmayacak deyip hava alanları köprüler yapıp bir kulağımızın arkasını bize bırakan iktidar bunlarla uğraşmayıp müteahhitlik yaparsa olacağı bu olur .

Haber Yorumlarısade vatandaş:

hukuksuzluğun adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir ülkede öyle bir zaman gelir hukuk adalet sizde lazım olur ama bulamazsınız öyle bir zaman gelir gerçekten hukuk adalet adına hareket etmek istediğinde kimseyi kendinize inandıramazsınız aslında sizin yanınızda duranlarda size zerre inançları yok neden yanınızdalar dünya alem biliyor

