Dünyanın en büyük online dizi ve film izleme platformlarından birisi olan Disney Plus için geri sayım resmen başladı. Kullanıcılar heyecanla yeni platformda gezinirken bazı kullanıcılar sorun yaşadı. Peki, Disney Plus sorun mu var? Disney+ ödeme sorunu, hatası nedir?

DİSNEY PLUS SORUN MU VAR?

Bugün itibariyle ülkemizde hizmete başlayan Disney Plus özel içerikleri ile beğeni toplarken bazı kullanıcıların üye olma ve ödeme aşamalarında sorun yaşadığına dair paylaşımlar dikkat çekti. O paylaşımlardan bazıları::

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