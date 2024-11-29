Discord ve Roblox ne zaman açılacak? Türkiye'de Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı?

Discord ve Roblox ne zaman açılacak, erişim enegli kalkacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kısa süre önce "Roblox ne zaman açılacak? Discord ne zaman açılacak?" sorularına dair açıklamalarda bulundu. Discord ve Roblox açılacak mı? Detaylar haberimizdedir…

DISCORD VE ROBLOX ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKACAK?

Bakan Uraloğlu, Discord ile ilgili itiraz sürecinin devam ettiğini belirterek, uygulanan yaptırımların etkisine dikkat çekti. "Erişim engeli kararlarından önce bizimle iletişime geçmiyorlardı" diyen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Oyun portalınızda olumlu içerikler olduğu gibi, istemediğimiz şeyler de var. Bu içerikleri Türkiye'de kaldırın, biz dünyayı disipline etmeye çalışmıyoruz. Daha önce bizimle iletişim kurmayan platformlar şimdi 'Hangi içerikleri çıkarmamızı istersiniz?' diye bize ulaşıyor." şeklinde konuştu.

DISCORD VE ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Uraloğlu, Roblox'ta belirlenen içeriklerin kaldırılması durumunda Türkiye'de yeniden erişime açılabileceğini ifade etti. Bakanlık yetkililerinin şirketle görüşmelerine devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Tespit ettiğimiz uygunsuz içerikleri kendilerine iletiyoruz, onlar da bu içerikleri kaldıracaklarını belirtiyorlar. İlgili içerikler kaldırıldığında, tekrar mahkemeye başvurulmasıyla birlikte, mahkeme kararının yerine getirilmesi halinde erişim engelinin kaldırılması mümkün olacak." açıklamasında bulundu.