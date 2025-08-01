Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? - SON DAKİKA Türkiye'de Discord çalışıyor mu?

Son saatlerde yaşanan erişim sorunlarının ardından popüler iletişim uygulaması Discord ile ilgili iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle "Discord kapandı mı, neden giriş yapılamıyor?" ve "Discord ne zaman açılacak?" soruları kullanıcılar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? Türkiye'de Discord çalışıyor mu? İşte, detaylar…

DİSCORD AÇILDI MI, ÇALIŞIYOR MU?

Popüler iletişim uygulaması Discord'da zaman zaman yaşanan erişim sorunları, kullanıcıları bir kez daha "Discord açıldı mı?" sorusunu sormaya yöneltti. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından gözler platformun teknik durumuna çevrildi.

Discord açıldı mı

Yapılan son kontroller ve Discord'un resmî sistem durumu sayfası verilerine göre, uygulamada genel bir erişim problemi bulunmuyor. API, sesli görüşme ve mesajlaşma gibi temel bileşenlerin tamamı aktif olarak çalışıyor. Platforma dair geniş çaplı bir kesinti ya da arıza tespit edilmedi.

Uzmanlar, bazı kullanıcıların yaşadığı erişim problemlerinin büyük olasılıkla kişisel bağlantı sorunları, cihaz ayarları veya önbellek kaynaklı teknik nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Sorunun devam etmesi halinde, kullanıcıların uygulamayı güncellemeleri, cihazlarını yeniden başlatmaları veya Discord'un web versiyonunu kullanmaları tavsiye ediliyor.

İşte, Discord son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler...

Discord son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler