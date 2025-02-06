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Discord açıldı mı? Discord ne zaman açılacak?

Discord açıldı mı? Discord ne zaman açılacak?
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Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan Discord, 9 Ekim 2024 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime kapatılmıştı. Kullanıcılar, Discord açıldı mı? Discord ne zaman açılacak? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte Discord erişim engeli hakkında son gelişmeler…

Discord açılacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Discord'un kapatılma nedeni, platformda çocuk istismarı ve yasa dışı içeriklerin paylaşılmasıyla ilgili ciddi şüphelerin bulunmasıdır. Discord'un ne zaman açılacağı merak ediliyor. Kullanıcılar, Discord'un açılıp açılmayacağını araştırıyor. Peki, Discord açıldı mı? Discord ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

DISCORD AÇILDI MI?

Türkiye'de popüler bir iletişim platformu olan Discord, 9 Ekim 2024 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime kapatılmıştır. Bu kararın gerekçesi olarak, platform üzerinde çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik gibi suçların işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması gösterilmiştir.

DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'un yeniden açılabilmesi için platformun Türkiye'de temsilcilik açması ve yetkililerle iş birliği yapması gerektiğini belirtmiştir. Bakan Uraloğlu, "Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa, zararlarını çıkarsınlar, faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor; eğer o anlamda doğru yere gelirsek, onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek." ifadelerini kullanmıştır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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