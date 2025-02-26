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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken diş fırçalanır mı?

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken diş fırçalanır mı?
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Oruç tutarken diş fırçalamak orucu bozar mı sorusu, oruç tutan kişilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken diş fırçalanır mı? Oruçluyken misvak kullanmak caiz mi? İşte detaylar!

Ramazan ayında en çok merak edilen konuların başında "Diş fırçalamak orucu bozar mı?" sorusu geliyor. Oruçluyken ağız temizliği nasıl yapılmalı? Macun veya su yutulursa ne olur? Diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması ve konuya dair detaylar…

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç tutan kişiler, ağız ve diş sağlığına dikkat etmek isterken diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığını merak etmektedir. Bu konuda genel kabul gören görüş, diş fırçalamanın orucu bozmadığı yönündedir. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Diş fırçalarken kullanılan macun ve suyun yutulması halinde oruç bozulur. Bu nedenle oruçlu iken diş fırçalamak isteyen bir kişinin macun veya suyu yutmamaya özen göstermesi gerekir. Eğer su veya macun yanlışlıkla yutulursa, bu durumda oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

Diş fırçalamak orucu bozar mı?

DİYANET'E GÖRE DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZUYOR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre de diş fırçalamak, macun veya su yutulmadığı sürece orucu bozmaz. Ancak ihtiyatlı davranmak isteyenler, diş fırçalamayı sahur ve iftar vakitlerine bırakabilirler.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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