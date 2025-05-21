Dinozorlar hangi çağda yaşamıştır? Dinozorlar nasıl yok oldu?

Birçok kişi "Dinozorlar hangi çağda yaşamıştır?" sorusunun yanı sıra, bu dev canlıların nasıl yok olduğuna da yanıt arıyor. Dinozorlar nasıl ve neden yok oldu? sorusunun cevabı merak ediliyor. Bilim insanlarına göre, dinozorların sonunu getiren olaylar zinciri, gezegen tarihinin en büyük kitlesel yok oluşlarından birine neden olmuştur. Peki, Dinozorlar hangi çağda yaşamıştır?

DİNAZORLAR HANGİ ÇAĞDA YAŞAMIŞTIR?

Dinozorlar yaklaşık 245 milyon yıl önce, Mezozoik Çağ'ın başlangıcı olan Triyas Dönemi'nde ortaya çıktı. Bu dönem, yerkürenin yeniden şekillendiği, iklim değişikliklerinin yaşandığı ve sürüngenlerin çeşitlenmeye başladığı bir süreçti. Dinozorlar bu dönemde küçük boyutlarda yaşamaya başladı.

Zamanla, Jura Dönemi'nde dinozorlar büyüklük ve çeşitlilik açısından zirveye ulaştı. Özellikle otçul dinozorların devleştiği bu dönem, aynı zamanda etçil türlerin de baskın hale geldiği yıllardı. Dinozorlar hangi çağda yaşamıştır sorusu, çoğunlukla bu dönemdeki canlı çeşitliliği nedeniyle sorulmaktadır.

Kretase Dönemi ise dinozorların en fazla yayıldığı ve çeşitlendiği dönem olarak kabul edilir. Ancak bu dönem aynı zamanda onların sonunu da hazırlamıştır. Dinozorlar hangi çağda yaşamıştır sorusu burada yerini, nasıl yok oldular sorusuna bırakır.

DİNAZORLAR NASIL YOK OLDU?

Bilim insanlarına göre, dinozorların yok oluşuna sebep olan en büyük etken, yaklaşık 66 milyon yıl önce dünyaya çarpan dev bir göktaşıydı. Meksika'daki Chicxulub kraterinin bu çarpmanın izlerini taşıdığı düşünülmektedir. Bu çarpma, büyük yangınlara, ani iklim değişikliklerine ve ekosistem çöküşüne yol açmıştır.

Bazı teoriler ise yok oluşun sadece göktaşına bağlı olmadığını, aynı dönemde gerçekleşen volkanik patlamalar ve deniz seviyesindeki ani değişimlerin de bu felakete katkıda bulunduğunu savunur. Tüm bu nedenler bir araya geldiğinde, dinozorlar hangi çağda yaşamıştır sorusu kadar, neden yok oldular sorusunu da akla getirir.