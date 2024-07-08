Dinazor Avı izle! Dinazor Avı filminin konusu ne? Jurassic Hunt hangi kanalda? #128250

Genetiğiyle oynanıp yeniden yaratılan dinozorları sırf zevk için katleden bir grup, vahşi doğa parkında ödül avcılığı oynamaktadır. Parker, bu gruba katılır. Rehberleri yırtıcı kuşlar tarafından öldürüldükten sonra Parker grubun liderliğini ele alır. Parktan kaçıp kurtulmaya çalışan avcılar, dinozorlar için birer av haline gelirler. Peki, Dinazor Avı filminin konusu ne? Jurassic Hunt hangi kanalda?

DİNAZOR AVI FİLMİNİN KONUSU NE?

Genetiğiyle oynanıp yeniden yaratılan dinozorları sırf zevk için katleden bir grup, vahşi doğa parkında ödül avcılığı oynamaktadır. Parker, bu gruba katılır. Rehberleri yırtıcı kuşlar tarafından öldürüldükten sonra Parker grubun liderliğini ele alır. Parktan kaçıp kurtulmaya çalışan avcılar, dinozorlar için birer av haline gelirler.

DİNAZOR AV FİLMİ HANGİ KANALDA?

Dinazor Avı filmi bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak.