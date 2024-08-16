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Dilruba sokak röportajında ne dedi? Dilruba neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı?

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Dilruba sokak röportajında ne dedi ve sonrasında neden tutuklandığı gündeme geliyor. Dilruba Y. kaç yıl ceza alacak ve mahkemesi ne zaman olduğu merak ediliyor. Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba Y. için iddianame hazırlandı. Peki, Dilruba sokak röportajında ne dedi?

Dilruba neden tutuklandı? Sokak röportajı Dilruba kimdir? İzmir'de yapılan sokak röportajında hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Dilruba sokak röportajında ne dedi? Detaylar haberimizdedir…

DİLRUBA SOKAK RÖPORTAJINDA NE DEDİ?

İzmir'de yapılan sokak röportajında hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkartılan Dilruba Y., 3 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

DİLRUBA NEDEN TUTUKLANDI?

Genç kadın hakkında iddianame hazırlandığını ifade eden avukatı Hüseyin Yıldız, "Kamu davası açıldı, duruşma günü 3 Eylül'e verildi. Hukuksuz bir şekilde kanunda hiç bir tanımı olmayan bir usulle Dilruba tutuklanmıştır. Bu tutukluluğun derhal kaldırılmasını talep ediyorum. Gözümüze çarpan ilk şey halka kin ve düşmanlığa aşağılama suçundan iddianamenin başsavcı vekili tarafından alelacele hazırlanıp kamu davasının açıldığını gördük. Açılan kamu davasında da duruşma gününün dahi tayin edildiğini öğrendik. Tutukluluğa itiraz ettik' dedi.

Genç kadın, son olarak bir basın kuruluşuna yaptığı açıklamada "Ben iktidarı eleştirdiğim düşünüldüğü için siyasi bir karar neticesinde haksız yere tutuklandım. Herkese çok teşekkür ederim. İnsanın en çok böyle zamanlarda desteğe ihtiyacı oluyor. Herkesin desteğiyle dışarıda olduğumdan çok daha güçlüyüm burada ve gücümü katlayarak çıkacağım. Siyasilerin benim hakkımda tam bilgi sahibi olmadan bir basın açıklaması yapmamalarını rica ediyorum. Şu an bu mesele siyaset üzeri bir haksızlık yaşanıyor" ifadelerine yer vermişti.

Dilruba sokak röportajında ne dedi? Dilruba neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı?

SOKAK RÖPORTAJI DİLRUBA OLAYI NEDİR?

Geçen günlerde bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanan Dilruba Y.'nin tutukluluğuna dün itiraz edilmişti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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