Dilovası seçim sonuçları 2023! Dilovası seçim sonuçları hangi parti kazandı? Dilovası Belediyesi kim kazandı?

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DİLOVASI SEÇİM SONUÇLARI HANGİ PARTİ KAZANDI?

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DİLOVASI BELEDİYESİ KİM KAZANDI?

Dilovası Belediye Başkanı, 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Hamza Şayir %51,03 oy alarak seçilmiştir.