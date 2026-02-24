Dilenci kadınların kavgası kamerada: Kucağındaki bebek yere düştü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, iddiaya göre dilencilik yapan iki kadın arasında yer meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ YERE DÜŞÜRDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma, saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kadınlardan birinin kucağında bulunan bebek yere düşerek ağlamaya başladı. Bebeğin yerde kalmasına rağmen kadınların kavgayı sürdürmesi çevrede bulunan vatandaşların tepkisine neden oldu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar, bölgede bulunan bir sürücünün kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadınların birbirlerine saldırdığı ve bebeğin yere düştükten sonra ağladığı anlar yer aldı.