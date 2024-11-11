Yıllar önce yaşanan diyalogda Cüneyt Özdemir, 5N1K'da konuğu Dilber Ay'a 'Cezaevlerinde en çok dinlenen 5 şarkı'yı sordu. Konuk Dilber Ay, 'zorunda mıyım' deyince Özdemir şok olmuş. O diyalog yıllar sonra yine gündem oldu. Peki, Dilberay Cüneyt Özdemir Zorunda mıyım olayı nedir?

DİLBER AY CÜNEYT ÖZDEMİR ZORUNDA MIYIM OLAYI NEDİR?

18.10.2011'de CNN TÜRK'te Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K'da, Flaş TV'de mahkumlar için yapılan bir program gündeme getirilmişti. Programın konuğu ise sanatçı Dilber Ay'dı. Cüneyt Özdemir'in "En çok istenen 5 parçanın ismini sayar mısınız?" sorusuna Dilber Ay, "Zorunda mıyım?" ile başlayan cümle kurunca olanlar olmuştu. Ay'ın sözlerini yanlış anlayan Özdemir'i Dilber Ay düzeltmişti. Ay, parçanın isminin "Zorunda mıyım?" olduğunu ifade etmişti.