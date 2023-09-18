Dilara Pusa kimdir? Dilara Pusa kaç yaşında, nereli? Dilara Pusa TikTok hesabı!

Sosyal medya platformu TikTok'ta ön plana çıkan Dilara Pusa kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları araştırılmaktadır. Dilara Pusa'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Dilara Pusa kimdir? Dilara Pusa kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Dilara Pusa hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Dilara Pusa, TikTok'a çektiği videolarla adından söz ettirmektedir. Dilara Pusa kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Dilara Pusa'nın hayatı araştırılmaktadır. Peki, Dilara Pusa kimdir? Dilara Pusa kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

DİLARA PUSA KİMDİR?

Dilara Pusa, Sinema Televizyon bölümü mezunudur. 173 boyunda Dilara Pusa 63 kilo ağırlığındadır. 23 yaşındaki Dilara Pusa, geçtiğimiz sene ikizi Dilan ile Doya Doya Moda programına katılmıştır. Şimdilerde sosyal medyaya içerik üretmektedir.

DİLARA PUSA TİKTOK HESABI!

Dilara Pusa, sosyal medya hesaplarına yüklediği videolarla tanınmaktadır. TikTok'ta @dilarapusaa kullanıcı adıyla 1 milyon takipçisi bulunmaktadır. İnstagram'da ise @dilarapusa kullanıcı adıyla 126 bin takipçisi bulunmaktadır.