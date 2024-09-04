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Dilan Polat'tan tahliye sonrası ilk paylaşım geldi! Bir isteği var

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Kara para akladıkları iddiasıyla Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı. Tahliye olduktan sonra sessizliğini koruyan Dilan Polat, Instagram hesabındaki kanalından ilk kez sevenlerine seslenerek dua istedi.

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı. Sabah erken saatlerde adliyeye giden Dilan Polat, duruşma öncesi takipçilerinden dua istedi.

19 Ağustos'ta tahliye olan ve bu zamana kadar ağzını bıçak açmayan Dilan Polat, duruşmaya girmeden sessizliğini bozdu. Instagram hesabının kanal kısmından ilk kez paylaşım yapan Dilan Polat "Herkese merhaba birer Fetih Suresi okur musunuz" ifadelerini kullandı. Polat'ın mesajı kısa sürede binlerce yorum ve kalp emojisi aldı.

Dilan Polat'tan tahliye sonrası ilk paylaşım geldi

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada sanıkların suçlamalara karşı savunmaları dinlenecek ve delillerin değerlendirilmesi yapılacak.

DİLAN POLAT DÜN EŞİNİ ZİYARET ETTİ

5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan ve 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilen Dilan Polat, dün korumalar eşliğinde eşi Engin Polat'ı ziyarete gitti. Tahliye olduktan sonra eşi tarafından "Konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın" diyerek uyarılan Dilan Polat, ziyaret sonrası cezaevinden çıkıp araca binerken tek kelime etmedi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Hukuk

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Yorumlar (6)

Can:

Memleketin haline bak, siz üç kuruş çalışıp devlete onlarca vergi verirsiniz , bunlar paraları çuvalla kazanıp devleti hiçe sayarlar , ve hala yüzbinlerce cahil bunlara saygı duyup önünde eğilir .

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sedat :

Yeter artık midemiz bulandı.

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Beyhan Bakici:

Paralari yerken iyiydi

5
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Ertan Demirel:

Neyi fethetti sivrizeka

4
0
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Seyit Ahmet Küçük:

Ne günlere kaldık yahu

3
0
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Medeni Bingöl:

Bir isteğine 1000 istek yerine gelir Hiç merak etmeyin

2
0
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