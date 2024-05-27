Dilan Polat hapisten çıktı mı? Dilan Polat tahliye mi oldu?

Şatafatlı hayatı cezaevi ile sonuçlanan Dilan Polat hakkında bir yeni gelişme daha yaşandı. Kasım ayında tutuklanan ve cezaevinde kendisine zarar veren Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılacak. Vatandaşlar, Dilan Polat'ın son durumunu merak ediyor. Dilan Polat hapisten çıktı mı? Dilan Polat tahliye mi oldu? İşte detaylar...

DİLAN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Dilan Polat, cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi görecek.

Uzun zamandır cezaevinde bulunan Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde sinir krizi geçirerek kendisini yaraladı. Polat'ın vücudunda kesik ve morluklar oluştuğu öğrenen avukatları, tahliye talebinde bulundu. Ancak Polat için istenen talep reddedildi. Gelişmelerin ardından avukatlar Polat'ın tahliyesi için bir kez daha talepte bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Marmara Cezaevinde tutuklu olan Dilan Polat, kararın ardından geçtiğimiz hafta jandarma ekipleri tarafından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve 1,5 saat tahlil yaptırdı.

Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan raporun ardından Dilan Polat'ın 3 ay Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'nda tedavi görmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım 2023 günü tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti. 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında, Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil birçok soruşturma başlatılmıştı.