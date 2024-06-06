Üye Girişi
Haberler

DİLAN POLAT CEZAEVİNDE DEĞİL Mİ? Dilan Polat evinde mi, nerede, olay ne?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİLAN POLAT CEZAEVİNDE DEĞİL Mİ? Dilan Polat evinde mi, nerede, olay ne? Son dönemlerde gündemde olan Dilan Polat'ın nerede olduğu merak ediliyor. Polat'ın cezaevinde mi yoksa evinde mi olduğu konusunda net bir bilgiye ulaşılamadı. Bu durum, Polat hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Ultra lüks hayatı soruşturmaya giren ve soluğu cezaevinde bulan Dilan Polat ile ilgili her geçen gün bir başka gündem oluşuyor. Şimdi ise Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı iddia ediliyor. DİLAN POLAT CEZAEVİNDE DEĞİL Mİ? Dilan Polat evinde mi, nerede, olay ne? İşte merak edilenler...

DİLAN POLAT CEZAEVİNDE DEĞİL Mİ?

Bir televizyon kanalının canlı yayınında suç örgütü soruşturmasından tutuklu olan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddianın ortaya atılması üzerine soruşturma başlatıldı.

DİLAN POLAT CEZAEVİNDE DEĞİL Mİ? Dilan Polat evinde mi, nerede, olay ne?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" adlı televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti. Başsavcılık, söz konusu iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

DİLAN POLAT CEZAEVİNDE DEĞİL Mİ? Dilan Polat evinde mi, nerede, olay ne?

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

DİLAN POLAT CEZAEVİNDE DEĞİL Mİ? Dilan Polat evinde mi, nerede, olay ne?

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Engin Polat Dilan Polat 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

Benzine ve motorine indirim geliyor

Benzine ve motorine indirim geliyor

 Down sendromlu çocuğa öldüresiye dayak! Yalanı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkardı

Down sendromlu çocuğa öldüresiye dayak! Yalanı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkardı

 Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesine tepki

Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesine tepki

Bakmadan Geçme

Benzin ve motorine indirim geldi mi? Benzin ve motorin ne kadar? #128663 HEUNG MİN SON KİMDİR? Heung Min-Son kaç yaşında, nereli, hangi takımda? Heung Min-Son Fenerbahçe'ye mi geliyor? 8 Haziran hangi burç? 8 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 8 Haziran tarihi hangi burç olur? TRT1 CANLI YAYIN AKIŞI | TRT1 yayın akışında neler var? TRT 1 CANLI İZLE DİLAN POLAT CEZAEVİNDE DEĞİL Mİ? Dilan Polat evinde mi, nerede, olay ne? BENZİN İNDİRİM VAR MI? Akaryakıtta DEV indirim! Benzin motorin indirim mi var, kaç TL? YKS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR 2024? TYT-AYT ne zaman, saat kaçta? YKS GİRİŞ BELGESİ EKRANI! A H5N2 virüsü nedir? A H5N2 virüsü belirtileri neler? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 8 Haziran Perşembe Survivor yeni bölüm! SINAVA GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUA! TYT-AYT sınavı öncesi hangi dualar okunur? #9997 Üniversite sınavı öncesi okunacak dualar! Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! Yeni bir salgın mı geliyor? Kuş gribinde ölümcül vakalar arttı mı? 6 HAZİRAN BURÇ YORUMU | Burçları bugün neler bekliyor? AŞK, PARA, SAĞLIK , KARİYER… 6 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda ne var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW GELİNİM MUTFAKTA 6 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 6 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den 'Hazır olun yeni pandemi geliyor' uyarısı

Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den "Hazır olun yeni pandemi geliyor" uyarısı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title