DİLAN POLAT CEZAEVİNDE DEĞİL Mİ? Dilan Polat evinde mi, nerede, olay ne?

Ultra lüks hayatı soruşturmaya giren ve soluğu cezaevinde bulan Dilan Polat ile ilgili her geçen gün bir başka gündem oluşuyor. Şimdi ise Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı iddia ediliyor. DİLAN POLAT CEZAEVİNDE DEĞİL Mİ? Dilan Polat evinde mi, nerede, olay ne? İşte merak edilenler...

DİLAN POLAT CEZAEVİNDE DEĞİL Mİ?

Bir televizyon kanalının canlı yayınında suç örgütü soruşturmasından tutuklu olan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddianın ortaya atılması üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" adlı televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti. Başsavcılık, söz konusu iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.