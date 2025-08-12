Gündelik konuşma ve yazılarda yapılan yanlış kullanımlar, hem anlamı hem de cümlenin doğruluğunu etkiler. Dolayısıyla "itibariyle" ve "itibarıyla" farkını bilmek, doğru ve etkili iletişim kurmak açısından önemlidir. Peki, 'İtibariyle' mi 'itibarıyla' mı?

İTİBARİYLE Mİ İTİBARIYLA MI?

İtibarıyla'nın anlamı "…tarihinden itibaren, o zamandan başlayarak"tır.

Daha çok zaman ve başlangıç noktasını ifade eder.

Örnekler:

"1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yeni dönem başlayacak."

"Bugünden itibarıyla yeni fiyat listesi geçerli olacak."