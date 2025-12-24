Dikkat: Miyopi Pandemisi Kapımızda

Son yıllarda tüm dünyada sessiz ama etkisi giderek artan bir sağlık gerçeğiyle karşı karşıyayız: Miyopi pandemisi.

Evet, yanlış duymadınız. Dünya Sağlık Örgütü ve birçok bilimsel otorite, miyopinin artık yalnızca bir gözlük numarası problemi olmadığını, küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini vurguluyor.

Muayenelerimde özellikle genç yaş grubunda artan miyopi şikâyetlerini gördükçe, bu durumun yalnızca bir istatistik değil; yaşam tarzımızın bir sonucu olduğunu daha net anlıyorum.

Miyopi Neden Bu Kadar Hızla Yayılıyor?

Miyop , gözün uzağı net görememesi durumudur. Ancak bugün geldiğimiz noktada miyopinin artış hızını belirleyen unsur genetikten çok çevresel faktörler oldu.

1. Uzun süreli ekran maruziyeti

Tabletler, telefonlar, bilgisayarlar…

Gözümüz sürekli yakın mesafeye kilitlenmiş durumda.

Bu, miyopiyi yalnızca başlatmıyor; aynı zamanda hızla artırıyor.

2. Açık havada geçirilen sürenin azalması

Araştırmalar, açık havada geçirilen her bir saatin miyopi gelişimini yavaşlattığını gösteriyor.

Ne yazık ki çocuklar ve gençler için bu süre giderek azalıyor.

3. Yakın mesafe yoğunluğu

Uzun süreli ders çalışma, kitap okuma, sınav temposu ve ekran başında geçirilen saatler; gözün odak sistemini yoruyor.

"Biraz uzağı göremiyorum, ne olacak?" demeyin

Miyopi yalnızca gözlüğe ihtiyaç duymak değildir.

Yüksek derecelere ulaştığında:

• Retina yırtıkları,

• Göz içi kanamaları,

• Erken yaşta katarakt,

• Glokom,

• Kalıcı görme kayıpları

gibi riskler artar.

Yani miyopi arttıkça risk de katlanarak büyür.

Bu nedenle miyopiyi bir "numara problemi" değil, bir göz sağlığı yönetimi olarak ele almak gerekir.

Çocuklarda Miyopi Artışı: En Büyük Alarm

Muayeneye gelen ebeveynlerin en sık söylediği cümle:

"Hocam, bizim çocuk bu sene numarası iki kat artmış. Neden bu kadar hızlı ilerliyor?"

Çünkü çocukların göz yapısı gelişim sürecindedir ve çevresel faktörlere çok hızlı yanıt verir.

Aşırı ekran süresi ve yetersiz dış ortam ışığı, gözdeki büyümeyi hızlandırır; bu da numaranın yükselmesi demektir.

Bugün birçok ülkede miyopiyi durdurmak veya yavaşlatmak için özel tedavi protokolleri uygulanıyor.

Ama en önemli tedavi hâlâ doğru yaşam alışkanlıklarıdır.

Ne Yapabiliriz? Miyopiyi Yavaşlatmak Mümkün

1. Açık hava süresi artırılmalı (günde en az 1–2 saat).

Doğal gün ışığı göz gelişimi için en önemli koruyucudur.

2. Yakın mesafe molaları şart.

20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakma kuralı göz kaslarını korur.

3. Çocuk ve gençlerde ekran süresi sınırı konmalı.

Ekran ile göz arasında en az 40 cm mesafe olmalı.

4. Düzenli göz muayenesi yapılmalı.

Çocuklarda yılda en az 1 kez, gerekirse daha sık.

5. Miyopi kontrolü için özel gözlük ve tedaviler değerlendirilmeli.

Miyopi kader değildir; doğru yönetilirse kontrol altına alınabilir.

Son Söz: Bu Pandemi Sessiz Ama Güçlü

Miyopi, bugün sadece bir optik kusur değil; geleceğin görme sağlığını belirleyen kritik bir noktadır.

Dünyanın birçok ülkesinde miyopi oranı %50'ye yaklaşmış durumda.

Eğer harekete geçmezsek bu oran giderek artacak.

Göz sağlığı, modern yaşamın hızına sessizce ayak uydurmaya çalışan en hassas sistemlerimizden biridir.

Ona yüklenen yük arttıkça, verdiği tepki de büyür.

Bugün miyopi ile mücadele etmek demek, gelecekteki görme kalitesini korumak demektir.

Gözlerinizin sessiz çığlığını duymayı unutmayın.