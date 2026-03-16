Aman dikkat! e-Devlet'te bu işlemi yapmayan evini kaybedebilir

Son yıllarda dijital dolandırıcılık yöntemlerinin hızla artması, özellikle taşınmaz sahipleri için yeni riskler ortaya çıkardı. Uzmanlar, sahte vekaletname düzenlenmesi ve kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi gibi yöntemlerle mülklerin izinsiz satılmaya çalışılabildiğini belirterek vatandaşları uyardı.

E-DEVLET'TE KRİTİK ADIM

Uzmanlara göre bu tür girişimlere karşı en etkili önlemlerden biri, e-Devlet üzerinden sunulan "İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi" hizmetini aktif hale getirmek. Bu uygulama sayesinde mülk sahibi onayı olmadan taşınmaz üzerinde herhangi bir işlem yapılamıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan sistem aktif hale getirildiğinde taşınmaz üzerinde yapılabilecek birçok işlem otomatik olarak engelleniyor. Böylece satış ve devir işlemleri durduruluyor, taşınmaz üzerine ipotek konulamıyor ve sahte vekaletnamelerle yapılabilecek işlemlerin önüne geçiliyor.

MÜLKLERİ KİLİTLEMEK ŞART

Uzmanlar, son dönemde özellikle sahte vekaletle yapılan satış girişimlerinin ve kimlik bilgisi sızıntılarının ciddi bir risk oluşturduğunu belirtiyor. Vatandaşların e-Devlet üzerinden mülklerini kilitleyerek bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı güçlü bir koruma sağlayabileceği ifade ediliyor.

E-DEVLET'TEN TAPU NASIL KİLİTLENİR?

Vatandaşlar e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü" yazarak ilgili hizmete ulaşabiliyor. Ardından "İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi" seçeneği üzerinden taşınmaz seçilerek "Beyan Tesis Et" butonu aktif hale getiriliyor.

Bu işlem tamamlandığında taşınmaz üzerinde herhangi bir işlem yapılmak istendiğinde sistem otomatik olarak mülk sahibinin bizzat onayını şart koşuyor.

Uzmanlar, yalnızca birkaç dakika süren bu işlemin, sahte işlemlere ve dolandırıcılara karşı taşınmazları güvence altına almak için en etkili yöntemlerden biri olduğuna dikkat çekiyor.