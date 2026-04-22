Dikkat çeken araştırma: Türkiye’de 10 kişiden 8’i bahara temizlikle giriyor

Son yıllarda evin hayatımızdaki rolü belirgin şekilde değişti. Artık evler yalnızca yaşanılan alanlar değil; çalışılan, dinlenilen, sosyalleşilen ve yeniden dengelenilen çok katmanlı yaşam alanları olarak öne çıkıyor. Bu dönüşüm, gündelik alışkanlıkların ve ev içi rutinlerin de yeniden şekillendiğini gösteriyor.

12 ülkede 9.250 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Philips Home Report 2026 araştırması, ev yaşamına dair bu değişimi ve mevsimsel alışkanlıkları detaylı şekilde ortaya koyuyor. Türkiye genelini temsil eden örneklemle elde edilen bulgular, bahar temizliğinin Türkiye’de güçlü bir gelenek olarak varlığını sürdürdüğünü gösteriyor. Araştırmaya göre Türkiye’de her 10 kişiden 8’i bahar temizliği yapıyor.

Bahar temizliği yaygın ama kapsamlı bir rutin

Araştırma sonuçları, bahar temizliğinin Türkiye’de geniş kitleler tarafından benimsenen bir alışkanlık olduğunu gösteriyor. Katılımcıların %81’i her yıl bahar temizliği yaptığını belirtirken, %52’si bu rutini yılda birden fazla kez tekrarladığını ifade ediyor. Bu veriler, bahar temizliğinin dönemsel bir ihtiyaçtan öte, süreklilik kazanan bir ev içi rutin haline geldiğini ortaya koyuyor.

Temizlik bir güne sığmıyor

Bahar temizliği yalnızca yaygın değil, aynı zamanda zaman ve planlama gerektiren bir süreç olarak öne çıkıyor. Katılımcıların %47’si bu süreç için bir tam gün ayırdığını belirtirken, %29’u temizlik süresinin iki gün veya daha uzun sürdüğünü ifade ediyor. Ortalama sürenin 1,5 gün olması, bahar temizliğinin ev içinde kapsamlı bir hazırlık ve uygulama gerektirdiğini gösteriyor.

Görünmeyen alanlar öncelik kazanıyor

Araştırma, bahar temizliği sırasında kullanıcıların yalnızca görünen alanlarla sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor. Katılımcıların %76’sı koltuk ve halı derin temizliği yaptığını belirtirken, %71’i dolap içlerini boşaltıp temizlediğini ifade ediyor. Cam ve perde temizliği %68 ile öne çıkarken, %64’lük bir kesim ulaşılması zor alanlara odaklandığını belirtiyor. Bu tablo, bahar temizliğinin “görünmeyeni de kapsayan” detaylı bir temizlik yaklaşımıyla ele alındığını gösteriyor.

Temizlik, yenilenme ihtiyacıyla örtüşüyor

Bahar temizliği yalnızca fiziksel bir ihtiyaç olarak değil, aynı zamanda duygusal bir yenilenme aracı olarak da öne çıkıyor. Katılımcıların %67’si temizlik sonrasında kendini daha hafiflemiş hissettiğini belirtirken, %61’i bu sürecin yeni bir başlangıç hissi yarattığını ifade ediyor. Bu sonuçlar, temizlik alışkanlıklarının psikolojik iyi oluşla da doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Daha az eforla daha kapsamlı temizlik beklentisi

Araştırma bulguları, temizlik alışkanlıklarının dönüşürken beklentilerin de değiştiğini gösteriyor. Katılımcıların önemli bir bölümü temizlik süreçlerini zaman alıcı ve fiziksel olarak zorlayıcı bulduğunu ifade ederken, beklenti daha hızlı temizlikten ziyade daha az eforla daha etkili sonuçlar elde etmek yönünde şekilleniyor.

Bu noktada, süpürme ve silme gibi farklı temizlik ihtiyaçlarını bir arada karşılayan, ulaşılması zor alanlarda etkili sonuç sunan ve temizlik sürecini daha pratik hale getiren çözümler öne çıkıyor. Philips’in bu içgörüler doğrultusunda geliştirdiği yeni nesil temizlik teknolojileri, özellikle bahar temizliği gibi yoğun dönemlerde kullanıcıların iş yükünü hafifletmeye odaklanıyor.

Teknolojiyle gelen pratik: Süpürme ve silme tek hamlede birleşiyor

Araştırmanın ortaya koyduğu “çok fonksiyonlu ve zaman tasarrufu sağlayan cihazlara yönelim” içgörüsü, Philips’in zemin temizliğinde çığır açan Aqua serisiyle somut bir karşılık buluyor. Serinin amiral gemisi Philips Aqua Trio 9000, süpürme, silme ve sıvı çekme işlemlerini aynı anda gerçekleştirerek bahar temizliği gibi kapsamlı rutinleri devrimsel bir hızla kısaltıyor.

Temiz ve kirli suyu sürekli ayıran PowerCyclone Aqua teknolojisi ve temizlik sonrası sadece 4 dakikada devreye giren otomatik kendi kendini temizleme fonksiyonu, kullanıcıyı zahmetli bakım süreçlerinden kurtarıyor. Kablosuz özgürlüğü önceliğine alanlar için geliştirilen Philips Aqua Plus 8000 serisi ise tek bir hareketle hem süpürme hem silme yaparak günlük rutinleri hızlandırıyor. Zemin tipini otomatik algılayan PrecisionPower akıllı başlığı ve 80 dakikaya varan kesintisiz çalışma süresiyle Aqua serisi, Türkiye’deki kullanıcıların “minimum eforla maksimum hijyen” beklentisini tam anlamıyla karşılıyor.

Yeni dönemde temizlik anlayışı değişiyor

Araştırma sonuçları, Türkiye’de bahar temizliğinin güçlü bir kültürel alışkanlık olarak devam ettiğini gösterirken, bu alışkanlığın nasıl deneyimlendiğinin değiştiğine işaret ediyor. Temizlik artık yalnızca bir görev olarak değil; daha pratik, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getirilmesi beklenen bir yaşam rutini olarak yeniden tanımlanıyor.

