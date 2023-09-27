Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da patlak veren difteri salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 453'e yükseldi. Bunun ardından Difteri salgını nedir? Ve Difteri salgını ölümcül mü, öldürür mü? Soruları vatandaşlarda merak uyandırdı. Peki, Difteri salgını nedir? Difteri salgını ölümcül mü, öldürür mü?

Difteri salgını nedir? Sorusu, Nijerya'da patlak veren difteri salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 453'e yükseltmesinin ardından gündeme geldi ve birçok kişi tarafından merak edildi. Nijerya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansından (NPHCDA) yapılan ortak açıklamada, Aralık 2022'den bu yana ülkenin 18 eyaletinde salgının yayılmaya devam ettiği bildirildi. Peki, Difteri salgını nedir? Difteri salgını ölümcül mü, öldürür mü?

DİFTERİ SALGINI NEDİR?

Difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor. Ayrıca Difteri Kuşpalazı olarak da bilinmekte olan bir hastalıktır. Ölüm riski bulunması ve bulaşıcı olması, birçok kişiyi tedirgin ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.