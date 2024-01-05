Difteri hastalığı nedir? Difteri nasıl bulaşır?

Difteri, özellikle çocuklarda görülen ve solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Bu hastalık, bakteri tarafından üretilen bir toksin nedeniyle boğazda bir zar oluşmasına neden olur. Difteri genellikle aşı ile önlenebilir ve erken tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Difterinin belirtileri arasında boğaz ağrısı, halsizlik, yüksek ateş ve boyun bezlerinde şişme bulunur.

DİFTERİ NEDİR?

Difteri, genellikle Bakteriyel bir enfeksiyon olan Corynebacterium diphtheriae bakterisinin neden olduğu bir hastalıktır. Bu bakteri, boğaz ve burun gibi üst solunum yollarında zararlı toksinler üreterek hastalığa yol açar. Difteri, özellikle solunum yolu ve cildin etkilendiği bir hastalıktır.

DİFTERİ NASIL BULAŞIR?

Difteri genellikle hastalıklı kişilerin öksürükleri veya hapşırmaları sonucu ortaya çıkan damlacık yoluyla bulaşır. Ayrıca, hastalıklı kişilerin eşyalarını, oyuncaklarını veya yataklarını paylaşmak gibi doğrudan temas yoluyla da bulaşabilir. Bakteri, boğaz, burun, ağız ve gözleri içeren mukozal yüzeylere yerleşir.

DİFTERİ AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

Difteri aşısı, genellikle çocukluk döneminde uygulanan rutin bir aşıdır. Difteri, tetanos ve boğmaca aşılarını içeren DTP veya DTaP aşıları ile çocuklara genellikle 2, 4, 6 ve 18 aylıkken ve 4-6 yaş arasında verilir. Ayrıca, yetişkinlerin her on yılda bir difteri, tetanos ve boğmaca (Tdap) aşısı olmaları önerilir.