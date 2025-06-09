Didem Delen kimdir? Didem Delen kaç yaşında, nereli?

"Beyaz Magazin" programındaki sunuculuğuyla öne çıkan isimlerden biri olan Delen hakkında "Didem Delen kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtları arama motorlarında sıkça aranıyor. Televizyon kariyeri kadar özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımları da ilgi çekiyor. Peki, başarılı sunucu ve oyuncu Didem Delen kimdir?

DİDEM DELEN KİMDİR?

7 Aralık 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Didem Delen, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. Aslen İstanbullu olan Delen, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur. Eğitim hayatı boyunca medya ve sanatla iç içe olan Delen, kariyerine halkla ilişkiler alanında başlamış ve daha sonra televizyon sektörüne yönelmiştir.

Didem Delen'in geniş kitlelerce tanınması, 2015 yılında katıldığı Kısmetse Olur isimli reality show ile gerçekleşti. Bu programdaki samimi ve dikkat çeken tavırlarıyla popüler hale gelen Delen, sonrasında televizyon sunuculuğuna adım attı. Şu anda Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programında sunuculuk yapmaktadır.

Oyunculuk kariyerine 2009 yılında "İğne Deliği" isimli filmle adım atan Delen, 2016–2017 yıllarında yayınlanan "İçerde" dizisinde şarkıcı karakterini canlandırmış, 2019'da ise "Afili Aşk" dizisinde Fulya Ferah karakterine hayat vermiştir.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan Didem Delen, Instagram'da @didemdelen_dd kullanıcı adıyla paylaşımlar yapmaktadır. Moda, güzellik, günlük yaşam ve sahne arkası içerikleriyle 1 milyondan fazla takipçiye ulaşmıştır.