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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler...

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Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekranlara gelen 'Vazgeçme' programının yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, izleyicileri Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu 'Vazgeçme' programı, izleyicilerin merakla beklediği konulara odaklanıyor. Programın yayın saati ve hangi kanalda olduğu sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in bulunup bulunmadığını gündemine taşıyor. Narin'in durumu ve son gelişmelerle ilgili detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz. Peki, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler...

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15:00'da Show TV ekranlarında başlıyor.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler...

NARİN BULUNDU MU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 907. Bölümünde; Fatma ve Mustafa'nın yüzleşmesi devam etti. Mustafa kendini savundu ve Fatma'nın hatalarını anlattı. Fatma kendini korumak üzerine konuşmasını yaparken stüdyo gerildi. İlginç bir detayla karşı karşıya kalındı. Fatma, kızı Şükür'ün kıyafetlerini buldu. kıyafetler bir gömü içerisinden toz toprak halinde çıktı. Mustafa o kıyafetlerin Şükür'e ait olmadığını iddia etti. Sevgi, Burhan konusu üzerinde gözyaşlarını daha fazla tutamadı. Konunun bilinmezliği üzerine Didem Arslan Yılmaz'a iyi dileklerini iletti ve konunun açığa çıkması için isteklerini iletti.22 Ağustos'ta Diyarbakır, Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran kayboldu. Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan Narin'den haber alınamadı. Küçük Narin AFAD, kolluk kuvvetlerince aranıyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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