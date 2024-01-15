Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme CANLI | Didem Arslan son bölüm İZLE!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Vazgeçme programı yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Arama motorlarında Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin son bölümünde neler yaşandığı sorgulatılıyor. İşte, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izleme linki!

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

Aslen, Sivas İmranlılı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Babası Kasım Arslan, annesi ise Makbule Arslan'dır. Kadıköy Kız Lisesinin ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu. Mina isminde bir kızı olup Kürşat Yılmaz ile evlidir

Haber yolculuğu CNN Türk'te 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN Türk'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi. CNN Türk'ün ardından 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Habertürk TV'deydi. Habertürk TV'de 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM NE OLDU?

Ayşe Özer, 2 yaşındaki kızı Zeynep Özer'den 25 Aralık'tan bu yana haber alamıyordu. Endişeli anne Ayşe, Zeynep'i bulmak için Vazgeçme ekibinden yardım istedi. Ancak, 19 gün süren aramalar sonucunda Zeynep, Vazgeçme ekibi tarafından bulundu. Ankara Akkuzulu'ndan gelen 36 yaşındaki Sevgi Yüce, kızı Duygu'nun evine dönmesi için programa başvurdu. Duygu, canlı yayına bağlanarak stüdyoya gelmeyi kabul etti.

Mersin'den programa başvuran Gönül Hanım'ın 23 yaşındaki kızı Yaren, 2 Mayıs 2022'de Uğurcan ile evlendi. Ancak, eşi Uğurcan ile yaşadığı bir tartışma sonrasında şiddet gördü. Olay polise bildirildi ve Uğurcan, polis tarafından kelepçe ile gözaltına alındı. Yaren'in kaynanası, sinirlenerek Yaren'i balkondan aşağı itti. Yaren, 1 ay yoğun bakımda kaldı ve 11 ay boyunca bitkisel hayatta yaşadı. Uyandığında ise "Beni kaynanam itti" dedi. Yaren'in kocası Uğurcan, canlı yayına bağlanarak yaşananları anlattı.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME CANLI YAYIN!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00'da Show Tv'de ekranlara geliyor.