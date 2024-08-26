Diamond Tema kimdir? Diamond Tema ne dedi? Diamond Tema kime küfür etti?

Fenomen Diamond Tema, çektiği videolarla sık sık gündeme geliyor. Son olarak sosyal medyada paylaştığı bir videoda, Türk halkına yönelik ağır ifadeler kullanarak tepki topladı. Tema, videoda "Türkiye çok kötü bir ülke. Türk halkı da aynı şekilde. Bu ahlak seviyesiyle geleceğimiz parlak değil." dedi. Gelen tepkilere yanıt olarak, "Söylediklerimin arkasındayım, doğru konuşmuşum. Ülkenin profesörlerinin bile çoğu yetersiz, kendimizi kandırmayalım." ifadelerini kullandı. Peki, Diamond Tema kimdir ve bu skandal açıklamalarında neler söyledi?

DIAMOND TEMA NE DEDİ?

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Youtuber Diamond Tema, son yayınladığı videoda Türkiye'ye ve Türk halkına küfürler savurdu.

DIAMOND TEMA KİME KÜFÜR ETTİ?

Türkiye'nin ve Türk halkının çok kötü olduğunu iddia eden Tema şunları söyledi: "Vallahi kusura bakmayın. Türk vatandaşıyım. Türkiye'de büyüdüm. Atatürk'e aşığım ama Türkiye b*mb*k bir ülke. Türk halkı b*mb*k bir halk. Gelen tepkilere Diamond Tema'nın cevabı da skandal oldu. Söylediklerini savunmaya devam eden Tema şu ifadeleri kullandı: "Ağzıma sağlık çok güzel söylemişim. Son iki aydır gördüğüm her şey bin kere haklılığımı ispatladı. Ülkenin profesörlerinin bile çoğu leş kendimizi kandırmayalım. Sırf Arnavut olduğum için batmış bu sözler. Söyleyen 7 kuşaktır Türk olan biri olsaydı alkışlardınız. Şunu gündem ederek bana sallamaya çalışmanız bile sözlerimi haklı çıkarıyor. Milliyetçilik kendi milletini övmekle başlar, sonra gerçeği görüp sövmekle biter."