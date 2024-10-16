DHBT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: DHBT sonuçlarına nasıl bakılır? DHBT sonuçları açıklandı mı?

Kpss Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları için heyecan dorukta. Adaylar, sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı bilgisiyle, KPSS DHBT sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını ve sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşacaklarını merak ediyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlarına ulaşabilecekler. Peki, DHBT sonuçlarına nasıl bakılır? DHBT sonuçları açıklandı mı?

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları daha açıklanmadı. ÖSYM takvimine göre KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

DHBT SORGULAMA EKRANI

KPSS DHBT SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

2024 KPSS DHBT sonuçları ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr platformu üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifrelerini girerek sonuçlarını öğrenebilecekler.