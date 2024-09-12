Üye Girişi
Haberler

DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2024?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DGS tercihleri ne zaman merak ediliyor. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı, gözler şimdi tercih takviminde. Tercihlerin birkaç gün içinde başlaması bekleniyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman 2024? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS tercihleri ne zaman? 10 Eylül 2024 tarihinde açıklanan DGS sonuçlarının ardından adaylar, dikey geçiş tercih sürecini merakla bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla birlikte, adaylar tercih işlemlerine başlayacak. Ancak tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağı henüz kesinleşmedi. Peki, DGS tercihleri ne zaman 2024? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunlarına lisans programlarına geçiş yapma imkânı sunuyor. 2024 DGS sonuçları 10 Eylül'de erişime açıldı ve adaylar, aldıkları puanlar doğrultusunda tercih sürecine hazırlanıyor. Ancak DGS tercihleri henüz başlamadı.

ÖSYM'nin tercih kılavuzunu önümüzdeki birkaç gün içinde yayımlaması bekleniyor.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2024?

Adaylar, mezun oldukları alanlara uygun lisans programlarını seçerek en fazla 30 tercih yapabilecek. Tüm tercih haklarını kullanmak zorunlu değil. Tercih süreci başladığında ÖSYM'nin resmi sayfasında yer alan tercih kılavuzu ve taban puanlar dikkatlice incelenmeli.

Tercihlerin ardından sonuçların Eylül sonuna kadar açıklanması öngörülüyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Soğuk Haber DGS Sınavı Eğitim Dgs Dgs

İşçilerin eyleminde gerginlik! CHP'li Mahmut Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü

Milletvekilinin üzerine emniyet aracı sürüldü

 Narin'in ardından bir kahreden haber daha! İstismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

Minik Narin'den sonra bir kahreden haber de Sıla bebekten

 Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı
İşte o caninin ilk savunması! Su istediği gerekçesiyle döve döve öldürdüğü adamdan şikayetçi oldu

İşte o caninin ilk savunması! Sopayla vura vura öldürdüğü adamdan şikayetçi oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Siyah Kalp CANLI izle! 12 Eylül Perşembe Siyah Kalp 1. bölüm Show TV izleme linki var mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2024? Devlet Bahçeli'nin hayatını anlatan kitap adı ne, satışa çıktı mı, ne kadar? 12-13 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? İdil Bilgen kimin kızı? İdil Bilgen babası Mustafa Levent Bilgen kimdir, büyükelçi mi? 12-13 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef eleme adayları kim? 12 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Zehra Taşkesenlioğlu kaç yaşında, nereli? Zehra Taşkesenlioğlu hayatı ve biyografisi! KOSKİ Konya su kesintisi! 12-13 Eylül Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı (İÇLİ KÖFTE)? 12 Eylül Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 12-13 Eylül Beydağ, Kiraz, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title