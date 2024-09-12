DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2024?

DGS tercihleri ne zaman? 10 Eylül 2024 tarihinde açıklanan DGS sonuçlarının ardından adaylar, dikey geçiş tercih sürecini merakla bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla birlikte, adaylar tercih işlemlerine başlayacak. Ancak tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağı henüz kesinleşmedi. Peki, DGS tercihleri ne zaman 2024? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunlarına lisans programlarına geçiş yapma imkânı sunuyor. 2024 DGS sonuçları 10 Eylül'de erişime açıldı ve adaylar, aldıkları puanlar doğrultusunda tercih sürecine hazırlanıyor. Ancak DGS tercihleri henüz başlamadı.

ÖSYM'nin tercih kılavuzunu önümüzdeki birkaç gün içinde yayımlaması bekleniyor.

Adaylar, mezun oldukları alanlara uygun lisans programlarını seçerek en fazla 30 tercih yapabilecek. Tüm tercih haklarını kullanmak zorunlu değil. Tercih süreci başladığında ÖSYM'nin resmi sayfasında yer alan tercih kılavuzu ve taban puanlar dikkatlice incelenmeli.

Tercihlerin ardından sonuçların Eylül sonuna kadar açıklanması öngörülüyor.