DGS tercihleri ne zaman? 2025 DGS tercihleri!

Ösym, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenci alımını sürdürüyor. Ön lisans programlarında eğitim gören adaylar, bu sınav sayesinde dört yıllık lisans programlarına geçiş yapma imkanı yakalıyor. 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen DGS'nin sonuç ekranı açıldı ve adaylar puanlarını Ösym'nin resmi sitesinden görüntüleyebiliyor. Şimdi gözler, Ösym'nin DGS tercih sürecini başlatacağı tarihe çevrildi. DGS tercihleri ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle birlikte, sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 10 Eylül'de ilan edilmiş ve tercihler 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da sonuçların erişime açılmasının ardından, üniversite tercih sürecinin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Adayların ÖSYM takvimini yakından takip ederek, tercih süresini kaçırmamaları büyük önem taşıyor.

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercih süreci, sonuçların açıklanmasının ardından yaklaşık bir hafta içinde başlayacak. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin resmî internet sitesinde yayımlanacak olan 2025 DGS tercih kılavuzuna göre yapacak. Kılavuzda, üniversitelere ait kontenjanlar ile birlikte taban ve tavan puan bilgileri de yer alacak. Adaylar, bu bilgiler ışığında en fazla 30 tercih hakkını kullanabilecek. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, açık kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından ek yerleştirme süreci başlatılacak ve adaylara ikinci bir tercih hakkı sunulacak. Bu nedenle adayların hem tercih kılavuzunu hem de ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025

2025 yılına ait DGS taban puanları ve kontenjan bilgileri henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Ancak sonuçların duyurulmasının ardından tercih kılavuzunun kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor. Tercih sürecine hazırlık yapmak isteyen adaylar, 2024 yılına ait DGS taban puanları ve kontenjan verilerini inceleyerek fikir sahibi olabilir. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da adaylar, yalnızca mezun oldukları ön lisans programıyla ilişkilendirilen lisans bölümlerini tercih edebilecek. Bu nedenle tercih yapılmadan önce kılavuzun dikkatle incelenmesi büyük önem taşıyor.