DGS tercihleri ne zaman 2025? DGS tercihi nasıl yapılır?

DGS tercihleri ne zaman 2025 sorusu, sınav sonuçlarının 14 Ağustos 2025'te açıklanmasının ardından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Adaylar, puan ve başarı sıralamalarına göre yapacakları tercihlerin tarihini araştırıyor. Peki DGS 2025 tercih süreci ne zaman başlayacak? DGS tercihleri ne zaman 2025?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 20 Temmuz'da uygulanan 2025-DGS'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sonuçları açıklandı.

DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.