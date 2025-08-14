DGS tercihleri ne zaman 2025? DGS tercihi nasıl yapılır?

DGS tercihleri ne zaman 2025? DGS tercihi nasıl yapılır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Ön lisans mezunlarının dört yıllık üniversitelere geçiş yapabilmek için girdiği DGS sınavının sonuçları açıklandı. ÖSYM henüz resmi takvimi açıklamasa da, önceki yılların uygulamalarına bakıldığında, "DGS tercihleri ne zaman 2025?" sorusunun cevabı için Eylül ayı işaret ediliyor.

DGS tercihleri ne zaman 2025 sorusu, sınav sonuçlarının 14 Ağustos 2025'te açıklanmasının ardından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Adaylar, puan ve başarı sıralamalarına göre yapacakları tercihlerin tarihini araştırıyor. Peki DGS 2025 tercih süreci ne zaman başlayacak? DGS tercihleri ne zaman 2025?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 20 Temmuz'da uygulanan 2025-DGS'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

DGS tercihleri ne zaman 2025? DGS tercihi nasıl yapılır?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sonuçları açıklandı.

DGS tercihleri ne zaman 2025? DGS tercihi nasıl yapılır?

DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
3 harfli zincir marketlerde satılan dev et markası konkordato ilan etti

3 harfli zincir marketlerde satılan dev marka konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz'in eşinden kan donduran iddia: Kaynanam karnıma dakikalarca tekme attı

Olay yaratan itiraf: Dakikalarca tekmeledi, kafamdan kan akıyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.