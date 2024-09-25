DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

Adaylar, sınav sonuçlarına göre yaptıkları tercihlerin ne zaman açıklanacağını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu süreç, ön lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan adayların lisans programlarına geçiş yapmalarına olanak tanıyan önemli bir adım olduğundan, tercih sonuçları büyük bir merak konusu haline geliyor. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.

DGS TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

DGS tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi web sitesi olan osym.gov.tr üzerinden duyurulacak. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ( ais.osym.gov.tr ) aracılığıyla TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecekler. Sonuç belgesi üzerinde adayların yerleştirildikleri üniversite ve lisans programı bilgileri yer alacaktır.