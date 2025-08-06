DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI! DGS sonuçları nasıl sorgulanır?

Her yıl yüz binlerce adayın katılım sağladığı DGS sınavı sonrası, "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu Google'da en çok aratılan konular arasında yer alıyor. 2025 DGS sonuçları için geri sayım başlarken, adayların sonuçlara ulaşabileceği DGS sonuç sorgulama ekranı da büyük önem taşıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2025 sonuç ekranı açıldı mı? İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilen DGS sınavı sonrası, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü ÖSYM tarafından sonuçlar açıklanacaktır.

DGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR ?

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin resmi sorgulama sistemi olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabileceklerdir.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI VAR MI?

Sonuçlar açıldığında, https://sonuc.osym.gov.tr adresi ya da AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle giriş yapılmalıdır.