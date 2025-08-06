DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI! DGS sonuçları nasıl sorgulanır?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI! DGS sonuçları nasıl sorgulanır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası en çok merak edilen konuların başında "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yer alıyor. Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?

Her yıl yüz binlerce adayın katılım sağladığı DGS sınavı sonrası, "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu Google'da en çok aratılan konular arasında yer alıyor. 2025 DGS sonuçları için geri sayım başlarken, adayların sonuçlara ulaşabileceği DGS sonuç sorgulama ekranı da büyük önem taşıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2025 sonuç ekranı açıldı mı? İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilen DGS sınavı sonrası, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü ÖSYM tarafından sonuçlar açıklanacaktır.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

DGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR ?

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin resmi sorgulama sistemi olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabileceklerdir.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI VAR MI?

Sonuçlar açıldığında, https://sonuc.osym.gov.tr adresi ya da AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle giriş yapılmalıdır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi karıştıran çete reisinin ifadesi ortaya çıktı
ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi

ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!

Araç sahipleri dikkat! Bu gece pompaya yansıyacak
Hem suçlu hem güçlü! İtti, dükkandan kovdu, tehdit etti

Hem suçlu hem güçlü! İtti, dükkandan kovdu, tehdit etti
Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı

Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgayı ayırmak isterken silahla vuruldu

Kavgayı ayırmak isterken bu hale geldi! Hastanede yaşam savaşı veriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.