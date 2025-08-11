21 Mayıs'ta başlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru süreci, 2 Haziran'da sona erdi. Sınav ise 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Şimdi ise adaylar DGS sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. ÖSYM, bu süreçle ilgili tarihleri resmi sınav takvimine ekledi. DGS sonuçları ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS sonuç sorgulama ekranı!

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 14 Ağustos 2025 Perşembe günü ilan edilecek. Sınava giren adaylar, sınav değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bu tarihte başarı puanları ve sıralamalarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar tercih işlemlerine başlayarak üniversite ve bölüm seçimlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM'nin resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden erişilebilecek olan sonuçlar, adayların kariyer planlamalarında önemli bir dönüm noktası olacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleriyle ilgili henüz resmi bir tarih aralığı ÖSYM tarafından açıklanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin başlaması beklenmekle birlikte, kesin tercih tarihleri konusunda adayların resmi duyuruları takip etmeleri büyük önem taşıyor. ÖSYM'nin takviminde tercih dönemine ilişkin bilgiler paylaşıldığında, adaylar tercih işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlayabilecek.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden sorgulayabilecekler. DGS tercih dönemi ise sonuçların açıklanmasının hemen ardından ilan edilecek. Geçen yıl 2024 DGS sonuçları 10 Eylül'de açıklanmış ve tercih işlemleri 18-24 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Yerleştirme sonuçları ise 27 Eylül'de duyurulmuştu. Bu veriler ışığında, 2025 DGS tercihlerinin de sonuçların açıklanmasının ardından yaklaşık bir hafta içinde başlaması bekleniyor.