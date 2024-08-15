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DGS sonuçları açıklandı mı 2024? DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak?

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DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuçları neden hala açıklanmadı? DGS sonuçlarına nereden bakılıyor? DGS sınavına giren adaylar merakla sonuçlarını beklerken, gündemde en çok araştırılan konulardan biri sonuçların ne zaman açıklanacağı oldu. Peki DGS sonuçları neden hala açıklanmadı, ne zaman açıklanacağı belli mi?

DGS sonuçları açıklandı mı 2024? DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? sonuçları açıklandı mı 2024? DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları için beklenti sürüyor. 14 Ağustos'ta açıklanması beklenen DGS sonuçları hala açıklanmadı. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları bekleniyor. DGS sonuçları belirlenen takvime göre, 14 Ağustos'ta açıklanacaktı. Bu tarihte sonuçların açıklanmaması sonucu adaylar ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM'den henüz açıklanacağı tarih ile ilgili bir bilgi gelmedi.

DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS sonuçları açıklandı mı 2024? DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak?

Betül Cirit
Betül Cirit
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