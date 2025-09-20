DGS SINAV TARİHİ: 2026 DGS sınavı başvuru tarihi açıklandı mı? DGS sınavı ne zaman?

Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili süreç bu yıl da yakından takip ediliyor. Özellikle "2026 DGS başvuru tarihi açıklandı mı?", "DGS başvuruları ne zaman başlayacak?" gibi sorular, son günlerde arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2026 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılı ÖSYM sınav takvimi resmi olarak açıklandıktan sonra, adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihini merakla beklemeye başladı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2026 DGS sınavı 3 Temmuz 2026 tarihinde ülke genelindeki belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Dikey Geçiş Sınavı, ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen binlerce aday için kritik bir öneme sahiptir. Her yıl büyük bir katılımın olduğu bu sınavda başarılı olan adaylar, lisans eğitimine devam etme hakkı kazanıyor. Bu nedenle sınav tarihinin önceden bilinmesi, adayların hazırlık süreçlerini planlamaları açısından oldukça önemlidir.

DGS SINAVI NE DEMEK?

DGS sınavı, Dikey Geçiş Sınavının kısaltmasıdır. Türkiye'de ön lisans (iki yıllık) programlarından mezun olan öğrencilerin, lisans (dört yıllık) programlara geçiş yapabilmeleri için ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen merkezi bir sınavdır.

Bu sınav sayesinde öğrenciler, aldıkları ön lisans eğitiminin üzerine ekleyerek lisans derecesi kazanmak için üniversitelerde lisans programlarına geçiş yapma hakkı elde ederler. DGS, adayların sayısal ve sözel yeteneklerini ölçer ve başarı sıralamasına göre tercih ettikleri lisans bölümlerine yerleşmelerini sağlar.

DGS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Ön Lisans Mezunları:

Türkiye'de bir ön lisans programından (iki yıllık meslek yüksekokulu veya açıköğretim ön lisans programlarından) mezun olmuş olan adaylar DGS'ye başvurabilir. Bu kişiler, lisans programlarına geçiş yaparak eğitimlerini 4 yıllık fakültelerde tamamlamak isterlerse bu sınava girmeleri gerekir.

Mezuniyet Durumu Yakın Olanlar:

Henüz mezun olmamış ancak ön lisans programlarının son sınıfında olan öğrenciler de DGS'ye başvurabilir. Ancak sınav sonucuyla lisans programına yerleşebilmek için mezuniyet belgelerini ÖSYM'ye ibraz etmeleri gerekir.

Yurt Dışında Ön Lisans Eğitimi Alanlar:

Yurt dışında ön lisans seviyesinde eğitim almış ve bu eğitimi YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş adaylar da DGS'ye başvurma hakkına sahiptir.