DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2025 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS ek tercih tarihleri adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İlk yerleştirmelerde istediği bölüme yerleşemeyen öğrenciler, ek tercih dönemiyle yeni fırsatlar arıyor. Ön lisans programlarını lisans seviyesine tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu ve takvim bilgilerine odaklanmış durumda. Bu süreç, birçok öğrenci için hayallerine bir adım daha yaklaşma şansı anlamına geliyor. DGS ek tercihler ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. ÖSYM tarafından yapılacak duyurularla birlikte ek tercih başvuru tarihleri netlik kazanacak. Adaylar, ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte boş kalan kontenjanlara başvuru yapma fırsatı bulacaklar. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık 2-3 hafta içinde ek tercih süreci başlamaktadır. Bu nedenle, DGS adaylarının önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin resmi web sitesini ve duyurularını yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.

DGS BOŞ KONTENJAN SAYISI BELLİ Mİ?

Örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarında toplam 103 bin 76 aday tercih yaptı. Bunlardan 56 bin 643'ü tercih ettikleri programlara yerleşti. Şu anda ise 19 bin 89 kontenjanın boş olduğu bildirildi. Kayıt süreçleri tamamlandıktan sonra kesinleşen boş kontenjan sayısı net bir şekilde ortaya çıkacak.

2025 DGS TABAN PUANLARI LİSTESİ

ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili taban ve tavan puanları listesini açıkladı. Bu liste sayesinde boş kalan kontenjanlar ve puan sınırları kesinleşmiş oldu. Üniversitelerde kalan ek kontenjanlar ise ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzunda ayrıntılı olarak yer alacak.

DGS TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ!

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2025/DGS/TERCIH/minmax_dgd08092025.pdf

DGS KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarıyla herhangi bir programa yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversiteler tarafından 11-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Adayların kayıt sürecini aksatmadan tamamlamaları önem taşımaktadır. Kayıt sırasında gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulması gerekmekte olup, üniversitelerin belirlediği tarih ve saatlerde kayıt yaptırılmalıdır.

DGS KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, 11-15 Eylül tarihleri arasında "e-Devlet Kapısı" üzerinde yer alan "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını kullanarak işlemlerini kolayca tamamlayabilecekler. Adaylar, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresine giriş yaparak, belirtilen tarihler arasında (son gün olan 15 Eylül'de saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt süreçlerini eksiksiz şekilde gerçekleştirebileceklerdir.

Bu sayede fiziki olarak üniversiteye gitmeden, evlerinden veya herhangi bir yerden hızlı ve güvenli bir şekilde kayıtlarını tamamlamaları mümkün olacaktır. Elektronik kayıt sistemini kullanacak adayların, gerekli belgeleri ve bilgileri önceden hazırlamaları, sürecin sorunsuz ilerlemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca kayıt süresi içerisinde yaşanabilecek aksaklıklara karşı adayların zamanında işlem yapmaları önerilmektedir.