Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ayrılık kararını aldıktan sonra sosyal medyadan paylaştıkları tüm fotoğrafları silmiş ve birbirlerini takipten çıkmışlardı. Ancak dün akşam düzenlenen Galatasaray–Lazio maçında Özkan'ın, Torreira'nın fotoğrafını sosyal medyada paylaşması barışma iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Peki, Devrim Özkan ve Torreira barıştı mı? İşte detaylar...

DEVRİM ÖZKAN VE TORREIRA BARIŞTI MI?

Devrim Özkan ve Torreira, Ocak 2025'te ilişkilerine son vermiş, sosyal medyada takipten çıkmış ve eski fotoğraflarını silmişlerdi. Bu adımlar magazin gündeminde "ayrıldılar mı?" sorusunu aktif hale getirmişti. Ancak Ağustos 2024'te çift barışmış; sosyal medyada birbirlerini tekrar takip ederek aşklarını ilan eden samimi paylaşımlar yapmışlardı.

Sonrasında ilişkileri yeniden sona erdi ve Devrim Özkan katıldığı bir programda "hayallerinden vazgeçme" mesajıyla barışma ve ayrılık süreçlerine dair kişisel yorumlarda bulundu.

Yakın zamanda Torreira, yeni bir aşkla gündeme geldi ve eski sevgilisi Devrim Özkan'ı sosyal medyada takip etmeye başladı; Özkan geri dönüş yapmadı.

Şimdi ise Özkan, Galatasaray–Lazio maçı sonrası Torreira'nın fotoğrafını paylaşarak aynı el ifadesini yansıtan bir kare yayınladı. Bu paylaşım, barışma iddialarını yeniden canlandırdı.