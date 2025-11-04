Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İmralı'da cezasını çeken PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş üzerinden yeni bir provokasyon zemini oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş için ne dedi, tahliye olsun dedi mi?

DEVLET BAHÇELİ, SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN NE DEDİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) "tahliye edilmeli" yönündeki kararı ve Türkiye'nin bu karara yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından, Selahattin Demirtaş hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Bahçeli, "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖCALAN VE DEMİRTAŞ ARASINDA FİTNE ÇIKARMA GİRİŞİMLERİNE DİKKAT"

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Hem Öcalan'ın hem de Demirtaş'ın arasına nifak tohumu ekmeye çalışanların çabalarını görüyoruz. Hiç kimse bu tuzaklara düşmemelidir. Terörsüz bir Türkiye hedefini provoke etmeye çalışanların gayreti bizim için anlamsızdır. İmralı'daki hükümlü Abdullah Öcalan ile Edirne Cezaevi'ndeki Selahattin Demirtaş arasında gerginlik yaratmak isteyenlerin kimlere hizmet ettiğini iyi biliyoruz. İmralı'daki sözünü tutmuştur." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN MECLİS ÇIKIŞINDA YENİ MESAJ

Grup toplantısının ardından Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, AİHM'in kararını hatırlatmaları üzerine, "Sayın Selahattin Demirtaş hukuki süreçlerin sonunda bir sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye adına hayırlara vesile olacaktır." dedi.

AİHM'DEN TÜRKİYE'YE RED KARARI

2016 yılından bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkında, AİHM'in daha önce verdiği tahliye kararına karşı Türkiye'nin yaptığı yeniden değerlendirme başvurusu reddedildi. Böylece Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki karar kesinleşmiş oldu.

DEMİRTAŞ'TAN "KARDEŞLİK HUKUKU" MESAJI

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden kendi el yazısıyla bir açıklama yayımladı. "AİHM kararı elbette hukuken bağlayıcıdır ancak mesele sadece bizimle ilgili değildir. 86 milyon insanın kardeşlik hukuku, eşitlik, adalet ve özgürlük temelinde bir arada yaşamasıyla güçlenir." diyen Demirtaş, açıklamasında barış ve toplumsal huzurun önemine vurgu yaptı.

AVUKATLARDAN TAHLİYE BAŞVURUSU

AİHM'in Türkiye'nin itirazını reddetmesinin ardından Demirtaş'ın avukatları vakit kaybetmeden tahliye talebinde bulundu. Başvuru süreciyle birlikte yargıdan çıkacak yeni kararın kamuoyunca yakından takip edilmesi bekleniyor.