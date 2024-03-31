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Devlet Bahçeli'nin yüzü neden mor? Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ve şişlikler neden var? Devlet Bahçeli hasta mı?

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Devlet Bahçeli'nin yüzü neden mor? Sorusu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında gündeme geldi. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. Peki, Devlet Bahçeli'nin yüzü neden mor? Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ve şişlikler neden var? Devlet Bahçeli hasta mı? Devlet Bahçeli kaza mı geçirdi, hastaneye mi kaldırıldı?

DEVLET BAHÇELİ'NİN YÜZÜ NEDEN MOR?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda sandığa giderek oyunu kullandı. Büyük yankı uyandıran konuyla ilgili MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bahçeli'nin birkaç gün önce evinde düştüğü ve yüzündeki morlukların bu nedenle oluştuğu öğrenildi. Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Devlet Bahçeli'nin yüzü neden mor? Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ve şişlikler neden var? Devlet Bahçeli hasta mı?Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli

DEVLET BAHÇELİ HASTA MI?

14. Olağan Büyük Kurultayı öncesi omzunu burktu. MHP'nin X hesabından yapılan paylaşıma göre, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurultay öncesi ters bir harekete bağlı olarak omzunu burktu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun."

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Emir Ceran
Emir Ceran
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